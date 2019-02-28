شؤون فلسطينية

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019
رام الله - دنيا الوطن
عقدت سلطة النقد، في مدينتي نابلس وغزة، اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019، بحضور ممثلي سلطة النقد، ومندوبي المصارف ومؤسسات الإقراض والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، ووزارة التربية والتعليم، ووكالة الغوث (أونروا)، وعدد من الطلبة المتطوعين من والمدارس.

وستنطلق فعاليات الأسبوع المصرفي هذا العام في السابع عشر من شهر آذار/ مارس المقبل، تحت رعاية محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ووزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، وبالتعاون مع جمعية البنوك، وبرنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث (أونروا)، والشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير والتمويل الصغير (شراكة)، وذلك في قاعة القلعة بمدينة نابلس وقاعة لايت هاوس بمدينة غزة.

ويأتي ذلك، ضمن خطة سلطة النقد الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى كافة فئات المجتمع الفلسطيني، وخاصة جيل الأطفال والشباب، وطلبة المدارس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل والتنسيق بين موظفي المصارف ومؤسسات الإقراض، والطلبة المتطوعين من المدارس، خلال انطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي.

حيث ستتضمن فعاليات الأسبوع المصرفي لهذا العام إقامة معرض بنك افتراضي في كل من مدينتي نابلس وغزة، سيزوره عدد من طلبة المدارس من مختلف محافظات الوطن، لتعريفهم بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومؤسسات الإقراض، وأهميتها بهدف تعزيز وعي الطلبة بالثقافة المصرفية والمالية، كما سيتم توزيع عدد من البروشورات التعليمية المصرفية على الطلبة، وعرض مواد فلمية تعمل على تبسيط المفاهيم التي تتعلق بالخدمات المصرفية.

وضمن فعاليات الأسبوع المصرفي، تخصص فروع المصارف ساعة عمل كل يوم خلال الأسبوع المصرفي لاستقبال طلبة المدارس وذويهم؛ ليتعرفوا على الخدمات المصرفية، كما سيقوم ممثلون عن المصارف بزيارات للمدارس في مختلف المحافظات، لتقديم الشرح اللازم للطلبة، والإجابة عن استفساراتهم وتزويدهم بالنشرات اللازمة للتعرف على مفاهيم وأساليب عمل المصارف وكيفية التعامل معها.

كما وسيتم نشر العديد من النشرات والفيديوهات التعريفية بالخدمات المصرفية عبر صفحة (فيسبوك) الخاصة بالأسبوع المصرفي، وفي مواقع سلطة النقد والمصارف ووزارة التربية والتعليم، بهدف إيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من فئة الطلبة.

يشار إلى أن الأسبوع المصرفي هي فعالية سنوية تقيمها سلطة النقد بالتعاون مع الشركاء، وقد حصلت سلطة النقد  في العام 2018على جائزة دولية صادرة عن المؤسسة العالمية لتمكين الأطفال والشباب مالياً ومقرها هولندا، عن أفضل فعالية للتوعية المالية والمصرفية، تم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز الوعي المالي لدى شريحة الأطفال والشباب، تقديراً للمستوى الراقي الذي حققته سلطة النقد من خلال تنظيمها الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2018 في فلسطين.

كما حصلت  سلطة النقد أيضاً في العام 2013، على نفس الجائزة لتميزها في تنظيم فعالية الأسبوع المصرفي.

أخبار ذات صلة

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست &#34;إرهاباً&#34;

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست "إرهاباً"

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس المقبل

طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس المقبل

شاهد: لحظة وصول الشبان الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة

شاهد: لحظة وصول الشبان الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة

فتح: على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الإدانة للمحاسبة والعقاب

فتح: على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الإدانة للمحاسبة والعقاب

شاهد: هنية يستقبل ثمانية فلسطينيين أفرجت عنهم مصر مساء اليوم

شاهد: هنية يستقبل ثمانية فلسطينيين أفرجت عنهم مصر مساء اليوم

حماس تُطالب المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

حماس تُطالب المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست &#34;إرهاباً&#34;

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست "إرهاباً"

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

فيديو: الأمطار تُغرق منازل وطرقات بالضفة والقدس

فيديو: الأمطار تُغرق منازل وطرقات بالضفة والقدس

مصدر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وصول الشبان الاربعة المفرج عنهم لقطاع غزة عبر معبر رفح

مصدر لـ "دنيا الوطن": وصول الشبان الاربعة المفرج عنهم لقطاع غزة عبر معبر رفح

الشرطة تُغلق جسراً رئيسياً في أريحا بسبب الأمطار

الشرطة تُغلق جسراً رئيسياً في أريحا بسبب الأمطار

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اجتازا الحدود جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اجتازا الحدود جنوب قطاع غزة

منوعات

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد &#34;سبا&#34; البحر الميت

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد "سبا" البحر الميت

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث &#34;محطة مصر&#34; بكلمات مؤثرة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث "محطة مصر" بكلمات مؤثرة

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: &#34;أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه&#34;

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: "أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه"

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

عربي

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

شاهد: &#34;كنت بتخانق مع زميلي&#34;.. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مصدر عراقي يكشف تفاصيل نقل زوجة وأطفال البغدادي

مصدر عراقي يكشف تفاصيل نقل زوجة وأطفال البغدادي