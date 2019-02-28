سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019





ويأتي ذلك، ضمن خطة سلطة النقد الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى كافة فئات المجتمع الفلسطيني، وخاصة جيل الأطفال والشباب، وطلبة المدارس.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل والتنسيق بين موظفي المصارف ومؤسسات الإقراض، والطلبة المتطوعين من المدارس، خلال انطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي.





حيث ستتضمن فعاليات الأسبوع المصرفي لهذا العام إقامة معرض بنك افتراضي في كل من مدينتي نابلس وغزة، سيزوره عدد من طلبة المدارس من مختلف محافظات الوطن، لتعريفهم بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومؤسسات الإقراض، وأهميتها بهدف تعزيز وعي الطلبة بالثقافة المصرفية والمالية، كما سيتم توزيع عدد من البروشورات التعليمية المصرفية على الطلبة، وعرض مواد فلمية تعمل على تبسيط المفاهيم التي تتعلق بالخدمات المصرفية.



وضمن فعاليات الأسبوع المصرفي، تخصص فروع المصارف ساعة عمل كل يوم خلال الأسبوع المصرفي لاستقبال طلبة المدارس وذويهم؛ ليتعرفوا على الخدمات المصرفية، كما سيقوم ممثلون عن المصارف بزيارات للمدارس في مختلف المحافظات، لتقديم الشرح اللازم للطلبة، والإجابة عن استفساراتهم وتزويدهم بالنشرات اللازمة للتعرف على مفاهيم وأساليب عمل المصارف وكيفية التعامل معها.



كما وسيتم نشر العديد من النشرات والفيديوهات التعريفية بالخدمات المصرفية عبر صفحة (فيسبوك) الخاصة بالأسبوع المصرفي، وفي مواقع سلطة النقد والمصارف ووزارة التربية والتعليم، بهدف إيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من فئة الطلبة.



يشار إلى أن الأسبوع المصرفي هي فعالية سنوية تقيمها سلطة النقد بالتعاون مع الشركاء، وقد حصلت سلطة النقد في العام 2018على جائزة دولية صادرة عن المؤسسة العالمية لتمكين الأطفال والشباب مالياً ومقرها هولندا، عن أفضل فعالية للتوعية المالية والمصرفية، تم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز الوعي المالي لدى شريحة الأطفال والشباب، تقديراً للمستوى الراقي الذي حققته سلطة النقد من خلال تنظيمها الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2018 في فلسطين.





كما حصلت سلطة النقد أيضاً في العام 2013، على نفس الجائزة لتميزها في تنظيم فعالية الأسبوع المصرفي.







رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة النقد، في مدينتي نابلس وغزة، اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019، بحضور ممثلي سلطة النقد، ومندوبي المصارف ومؤسسات الإقراض والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، ووزارة التربية والتعليم، ووكالة الغوث (أونروا)، وعدد من الطلبة المتطوعين من والمدارس.وستنطلق فعاليات الأسبوع المصرفي هذا العام في السابع عشر من شهر آذار/ مارس المقبل، تحت رعاية محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ووزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، وبالتعاون مع جمعية البنوك، وبرنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث (أونروا)، والشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير والتمويل الصغير (شراكة)، وذلك في قاعة القلعة بمدينة نابلس وقاعة لايت هاوس بمدينة غزة.