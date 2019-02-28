تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

رام الله - دنيا الوطنهنأ تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في اتصال هاتفي، المناضلة خالدة جرار، بسلامتها وبتحررها من الأسر في سجون الاحتلال، وعودتها إلى صفوف رفاقها وأصدقائها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحركة الوطنية الفلسطينية.وأضاف: أفرجت قوات الاحتلال عن المناضلة والمتميزة خالدة جرار، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد اعتقال دام 20 شهراً، قضتها في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، حيث كان الإفراج عنها في ساعة مبكرة صباح اليوم على حاجز سالم العسكري إلى الغرب من مدينة جنين، لمنع الأهالي والرفاق والأصدقاء من تنظيم استقبال جماهيري لها، يليق بها وبمكانتها النضالية.وأعرب خالد في المكالمة الهاتفية مع خالدة، وهي في طريقها من جنين إلى نابلس لوضع إكليل من الزهور على ضريح والدها وأضرحة الشهداء، عن سروره بعودتها إلى رحاب الحرية لمواصلة الاضطلاع بدورها السياسي والنضالي المتميز، بعد أن كانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها في 2 تموز/ يوليو 2017، ومددت اعتقالها الإداري 4 مرات، وعبر لها باسمه ورفاقه في الجبهة الديمقراطية عن التقدير والمحبة، مناضلة بارزة وقيادية وطنية متميزة جديرة بكل الاحترام.