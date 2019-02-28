طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آذار/ مارس، سيكون على النحو التالي:
بنزين 95 - 6.06 شيكل.
بنزين 98 - 6.69 شيكل.
ســــولار - 4.98 شيكل.
كــــــــــاز -4.98 شيكل.
الغاز
اسطوانة 5 كلغم -27 شيكلاً.
اسطوانة 12 كلغم 64 شيكلاً.
اسطوانة 48 كغم- 256 شيكلاً.
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.78 كغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.88.
أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آذار/ مارس، سيكون على النحو التالي:
بنزين 95 - 6.06 شيكل.
بنزين 98 - 6.69 شيكل.
ســــولار - 4.98 شيكل.
كــــــــــاز -4.98 شيكل.
الغاز
اسطوانة 5 كلغم -27 شيكلاً.
اسطوانة 12 كلغم 64 شيكلاً.
اسطوانة 48 كغم- 256 شيكلاً.
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.78 كغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.88.
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