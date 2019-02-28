طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول، أن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آذار/ مارس، سيكون على النحو التالي:بنزين 95 - 6.06 شيكل.بنزين 98 - 6.69 شيكل.ســــولار - 4.98 شيكل.كــــــــــاز -4.98 شيكل.الغازاسطوانة 5 كلغم -27 شيكلاً.اسطوانة 12 كلغم 64 شيكلاً.اسطوانة 48 كغم- 256 شيكلاً.لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.78 كغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.88.