دولي

المستشار القضائي لحكومة الاحتلال: سيتم توقيف نتنياهو على خلفية ثلاثة تهم فساد

المستشار القضائي لحكومة الاحتلال: سيتم توقيف نتنياهو على خلفية ثلاثة تهم فساد
رام الله - دنيا الوطن
حسم افيحاي مندلبليت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ملفات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يسرائيل هيوم).

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد قال مندلبليت: "سيتم توقيف نتنياهو على ذمة القضية (4000)، واتهامه بتلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة".
وأضاف: "سيتم توقيف نتنياهو كذلك، في الملفات (2000) و(1000)، وسيوجه له تهمة الخداع وخيانة الامانة".

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