شؤون فلسطينية

فتح: على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الادانة للمحاسبة والعقاب

فتح: على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الادانة للمحاسبة والعقاب
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "على المجتمع الدولي ان ينتقل من الادانة إلى مرحلة المحاسبة والعقاب.

جاء ذلك، تعقيبا على التقرير الاممي بشان الانتهاكات الإسرائيلية  بحق المتظاهرين السلمين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان لها: "إن ما جاء في بيان لجنة التحقيق الاولي دلالة جديدة على بشاعة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني من قتل متعمد واطلاق نار مميت واستهداف للمدنين والاطفال والشيوخ والطواقم الطبية والاعلامية ومنع المصايين من السفر لتلقي العلاج".

واضافت: "يشكل التقرير وثيقة مهمة تجاه محاسبة دولة الاحتلال وقادتها على ما يرتكبونه بحق شعبنا الاعزل من جرائم ترتقي كما قال التقرير الي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية". 

وثمنت الحركة، الجهد الذي قام به فريق المحققين، رغم منع سلطات الاحتلال له من دخول قطاع غزة، في محاولة للتغطية على جرائمها، مطالبة المجتمع الدولي بالانتقال من الادانة الي المعاقبة والمحاسبة. 

وفي السياق، قالت الحركة في بيانها: "لقد دأبت دولة الاحتلال على التمرد على القانون الدولي وضرب عرض الحائط كل القرارات الاممية دون ان تتخذ المؤسسات الدولية اي اجراء عقابي انفاذا للقانون واعمالا للحق، الامر الذي يتطلب وقوف المجتمع الدولي تجاه مسؤولياته وواجباته في حماية للمدنين العزل والمتظاهرين السلمين".

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