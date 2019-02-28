رسميا.. هنية: الافراج عن ثمانية شبان من مصر وعودتهم سالمين الى قطاع غزة

وكان مصدر مقرب من أحد عائلات الشبان المفرج عنهم، قد أكد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه تم الافراج عنهم من جمهورية مصر العربية، وقد وصلوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.





واشار المصدر، إلى أن الاربعة المفرج عنهم وصولوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لافتا إلى أن عدد من السيارات التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، دخلت الى المعبر؛ لاستقبال الشبان الاربعة.



