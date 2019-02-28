رسميا.. هنية: الافراج عن ثمانية شبان من مصر وعودتهم سالمين الى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية اسماعيل هنية، بشكل رسمي، الافراج عن الشبان الاربعة الفلسطينيين، وعودتهم سالمين من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة.
وقد عبر هنية في تصريح له، عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين.
إلى ذلك أعلن هنية عن نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين اخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين.
أعلن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية اسماعيل هنية، بشكل رسمي، الافراج عن الشبان الاربعة الفلسطينيين، وعودتهم سالمين من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة.
وقد عبر هنية في تصريح له، عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين.
إلى ذلك أعلن هنية عن نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين اخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين.
وكان مصدر مقرب من أحد عائلات الشبان المفرج عنهم، قد أكد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه تم الافراج عنهم من جمهورية مصر العربية، وقد وصلوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
واشار المصدر، إلى أن الاربعة المفرج عنهم وصولوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لافتا إلى أن عدد من السيارات التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، دخلت الى المعبر؛ لاستقبال الشبان الاربعة.
وقال المصدر: "ذهب كل منهم الى منزل عائلته لالقاء التحية على أهله وأقاربه"، منوها إلى أنهم سيتوجهون الى منزل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث سيلقي كلمة ترحيبية بهم.
التعليقات