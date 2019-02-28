حماس تطالب المجتمع الدولي ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين





ودعت الحركة، لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة الى دياره التي هجر منها.

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بتقرير لجنة التحرير الدولية المستقلة، بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية "المحتلة"، عملا بقرار مجلس حقوق الانسان (S-28/1)، على أثر على أثر الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، مطالبين بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، ووجوب رفع الحصار عن قطاع غزة فورا.وبينت الحركة في بيان لها مساء اليوم الخميس، أنها رحب بالقرار منذ اللحظة الاولى لتشكيل اللجنة، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون وتسهيل مهمتها.وقالت الحركة في بيانها: "ورغم كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل اللجنة من اليوم الأول، إلا أن اللجنة خلصت إلى نتائج مهمة وجوهرية، وفِي مقدمتها اتهام قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وكذلك الآثار الخطيرة، وخاصة على القطاعات الإنسانية، للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من ١٢ عاما ووجوب رفعه فوراً".وطالبت الحركة، المجتمع الدولي بالعمل بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا وبدون شروط، بالاضافة إلى ملاحقة كل المسؤولين عن جرائم الحرب، أفرادا ومؤسسات، بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة.