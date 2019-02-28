شؤون فلسطينية

فيديو: الأمطار تغرق منازل وطرقات بالضفة والقدس

فيديو: الأمطار تغرق منازل وطرقات بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
أغرقت مياه الأمطار العديد من المنازل والمحال التجارية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، كما تسببت بحدوث فيضانات وسيول وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية، وإلحاق أضرار بممتلكات ومزارع المواطنين.

وتسبب مياه الأمطار بإغلاق شارع القدس رام الله في المقطعين الممتدين بين سميراميس قلنديا-وكفر عقب وقلنديا، كذلك أغلق النفق المؤدي إلى قرى شمال غرب القدس العشر بسبب تجمع المياه بكميات كبيرة فيه.

وأفاد الرائد نائل العزة المتحدث باسم الدفاع المدني، بأن طواقم الدفاع المدني عملت على فتح الطرقات المغلقة في بدو وكفر عقب، وكذلك تعاملت مع 80 حادث إنقاذ للسيارات من إزالة أجسام وأعمدة كهرباء بعد سقوطها جراء الرياح الشديدة.

وناشد العزة، المواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التحرك إلا للأسباب الطارئة، نظرا لشدة الرياح وارتفاع كميات الأمطار في الشوارع.

وأشار إلى حدوث تشويش في عدد من الطرق في محيط محافظة القدس في عدد من الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه في مختلف الشوارع.

وفي القدس، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بانهيار سور استنادي بحوش الأعور ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بسبب هطول الأمطار الغزيرة والمتواصلة.

في الوقت نفسه، أعرب سكان من حي وادي حلوة عن خشيتهم من وقوع انهيارات أرضية جديدة أسفل منازلهم والشارع الرئيسي الممتد من سور الأقصى الجنوبي والمفضي لأحياء البلدة، والذي شهد في الفترات السابقة انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في مباني السكان بسبب حفريات الاحتلال المتواصلة أسفل المنطقة لشق شبكة أنفاق باتجاه جدار الأقصى الجنوبي والغربي.

وتعاملت طواقم الدفاع المدني في نابلس، وإطفائية بلدية نابلس، اليوم الخميس، مع عدة حوادث ناتجة تدفق المياه خلال المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني بمحافظة نابلس النقيب محمود مصلح، لـ"وفا" إن طواقم الدفاع المدني في نابلس تعاملت مع عدة حوادث ناتجة عن تأثيرات المنخفض الجوي وارتفاع منسوب المياه، من دخول المياه للمنازل وإغلاق لقنوات تصريف المياه، وانهيار أتربة في بعض الشوارع.

وشكلت مؤسسات محافظة الخليل لجنة طوارئ لتجنب الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي الذي يسود البلاد، لتأمين حركة المواطنين وسلامتهم.

وقال مدير زراعة الخليل أسامة جرار، ان زراعة الخليل بالتعاون مع عدد من المؤسسات شكلت لجنة طوارئ للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم، وإزالة المخاطر عن الشوارع والطرقات.

وأوضح جرار أن نسبة هطول الأمطار قبل المنخفض بلغت 59% املأ ان تصل نسبة الهطول إلى المعدل السنوي مع نهاية المنخفض والمنفضات القادمة، مشيرا إلى ان طواقم المديرية على جهوزية تامة في حال حدوث أي طارئ.

لحقت أضرار وخسائر مادية، في عدد من منازل وممتلكات المواطنين في عدد من مدن ومخيمات قطاع غزة، بفعل المنخفض الجوي والرياح الشديدة المصحوبة بأمطار في غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بتضرر عدد من المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي مدينتي خان يونس ورفح جنوبه، جراء تطاير ألواح صفيح "زينكو" لعدد من المنازل وسقوط أشجار ولوحات إعلانية، واصطدام مركبات بفعل الرياح الشديدة التي يشهدها القطاع.

وشهدت مختلف مناطق غزة شبه حالة من الشلل، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح المصحوبة بأتربة وأمطار، إضافة إلى تعطيل الدراسة في القطاع للفترتين الصباحية والمسائية.


 




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