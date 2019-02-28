الشيخ: مشاورات تشكيل الحكومة قطعت شوطا مهما وتكليف رئيسها خلال أيام





رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية مستمرة، وقطعت شوطا مهما.وأشار الشيخ في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام.وقال: "أولى أولوياتها، وضع خطة طوارئ لمواجهعة القرار الإسرائيلي بقرصنة أموالنا".