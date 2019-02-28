ملادينوف: خلق 10 آلاف وظيفة مؤقتة للشباب العاطلين عن العمل بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن نيكولاي ملادينوف منسق الامم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، أنه يتم المضي قدما نحو خلق 10 آلاف وظيفة مؤقتة للشاب الفلسطينيين العاطلين عن العمل في قطاع غزة.وقال ملادينوف في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (توتير): "يأتي ذلك جزء من الجهود المبذولة؛ لتهدئة الأوضاع، ويسعدني أنه تم اتمام الاتفافيات".