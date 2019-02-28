مصدر لـ "دنيا الوطن": المختطفون الأربعة متواجدون بالصالة المصرية لمعبر رفح وبطريقهم لغزة





واشار المصدر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الاربعة المفرج عنهم متواجدون الان في الصالة المصرية لمعبر رفح، لافتا إلى أن عدد من السيارات التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، دخلت الى المعبر؛ لاستقبال الشبان الاربعة.





وأكد المصدر، أنه من المقرر أن يذهبوا الى منازلهم لتحية عائلاتهم، وبعدها سيتوجهون الى مدينة غزة، حيث سيستقبلهم اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس داخل منزله.





ومن المقرر أن يلقي هنية كلمة ترحيبية بعودة المفرج عنهم، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، من منزله بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.





خاص دنيا الوطنأفاد مصدر مقرب من احد عائلات المختطفين الفلسطينيين الاربعة، أنه تم الافراج عنهم من جمهورية مصر العربية، وفي طريقهم الى قطاع غزة.