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دولي

لا تشمل دولة فلسطينية.. أهم بنود صفقة القرن؟

لا تشمل دولة فلسطينية.. أهم بنود صفقة القرن؟
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة (13) الاسرائيلية، صباح اليوم الخميس، نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية، أن خطة التسوية الأمريكية، المعروفة اعلاميا باسم (صفقة القرن) لا تشمل قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقلت القناة الاسرائيلية، عن صحيفة (القدس)، أن الصفقة تشمل إقامة حكم ذاتي في قطاع غزة، والضفة الغربية، ولا تشمل تبادل أراضٍ. 

وبحسب الصحيفة، تقوم صفقة القرن بالأساس، على إنشاء صندوق مالي، لتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيريهم من أراضيهم بالعام 1948.

ووفقا للمصادر ذاتها، ستبقى السيادة الأمنية على المستوطنات بالمناطق الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، بيد إسرائيل، بحيث سيتم ضم هذه المستوطنات لإسرائيل. 

وأشارت القناة، إلى أن الادارة الأمريكية، تعتزم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لصفقة القرن، بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها مطلع أبريل المقبل.

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