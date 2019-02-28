شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق جسرا رئيسيا في اريحا بسبب الامطار

الشرطة تغلق جسرا رئيسيا في اريحا بسبب الامطار
رام الله - دنيا الوطن
اغلقت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار اليوم الخميس جسر  " كتف الواد " الرئيسي امام حركة المركبات والمشاة بسبب الخطر من ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير ولانهيار التربة الجانبية القريبة من الجسر .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات  " ان دوريات الشرطة اغلقت الجسر لحين وصول الدفاع المدني وجهات الاختصاص حيث اكدوا على خطورة الوضع والاستمرار بإغلاق الجسر لحين صدور تقرير فني يسمح بفتحه مره اخرى " .

واضاف العقيد ارزيقات انه تم وضع حراسات ثابته في المكان حفاظا على حياة المواطنين ، كما وضعت سواتر حديديه على مداخل الجسر من قبل الشرطة وبلدية اريحا ، ويذكر ان الجسر يربط منطقة كتف الواد جنوب مدينة اريحا  بعدد من المشارع الحيوية مثل المنطقة الصناعية  ، وحولت الشرطة حركة السير الى شوارع بديلة وخاصة للشاحنات الكبيرة .

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