الشرطة تغلق جسرا رئيسيا في اريحا بسبب الامطار

رام الله - دنيا الوطناغلقت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار اليوم الخميس جسر " كتف الواد " الرئيسي امام حركة المركبات والمشاة بسبب الخطر من ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير ولانهيار التربة الجانبية القريبة من الجسر .وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات " ان دوريات الشرطة اغلقت الجسر لحين وصول الدفاع المدني وجهات الاختصاص حيث اكدوا على خطورة الوضع والاستمرار بإغلاق الجسر لحين صدور تقرير فني يسمح بفتحه مره اخرى " .واضاف العقيد ارزيقات انه تم وضع حراسات ثابته في المكان حفاظا على حياة المواطنين ، كما وضعت سواتر حديديه على مداخل الجسر من قبل الشرطة وبلدية اريحا ، ويذكر ان الجسر يربط منطقة كتف الواد جنوب مدينة اريحا بعدد من المشارع الحيوية مثل المنطقة الصناعية ، وحولت الشرطة حركة السير الى شوارع بديلة وخاصة للشاحنات الكبيرة .