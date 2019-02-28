الشرطة تُلقي القبض على مشتبه به بالاحتيال على سيدة بالشعوذة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص مشتبه به بقضية نصب واحتيال عن طريق الشعوذة في نابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد تقديم شكوى من إحدى السيدات للشرطة، مفادها أن أحد الأشخاص قام بالاحتيال عليها، وأنه يستطيع ردها لزوجها بعد أن طلقها ودفعت له مبلغ 2500 شيكل.وأضاف البيان، أن شرطة المباحث قامت بالاستدلال على منزل المشتبه به بمساعدة المشتكية، وعلى أثر ذلك قامت الشرطة باستصدار أمر تفتيش للمنزل، وقامت بإلقاء القبض على صاحب المنزل، وبسماع أقواله أصولاً أفاد أنه قام بالاحتيال على السيدة، وإيهامها بانه يستطيع ردها لزوجها.وأكد البيان، توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.وناشد البيان، المواطنين لعدم اللجوء لمثل هذه الأعمال وإبلاغ الشرطة عمن يقومون بهذه الممارسات؛ ليتسنى لها التعامل معهم أصولاً، وألا يقعوا ضحايا لمحاولات النصب والاحتيال والشعوذة.