شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة: التقرير الأممي يشكف حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية بحق السلميين العزل

هيئة مسيرات العودة: التقرير الأممي يشكف حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية بحق السلميين العزل
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، بالتقرير الأممي حول إدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكدت الهيئة، أن ما ورد في التقرير، يكشف جزءاً من حجم حقيقة الانتهاكات العدوانية البشعة التي يمارسها جنود الاحتلال وقناصته، بأوامر وتعليمات من قادة الجيش، والمستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة الاحتلال، الذين شاركوا أو حرضوا على القتل والعدوان، حيث إن التعليمات والأوامر الصادرة للجيش لا زالت قائمة، وبسببها يتواصل سقوط الشهداء، ضحية هذه الأوامر والتعليمات العنصرية، التي تستهدف إيقاع المزيد من الشهداء والإصابات البليغة في صفوف المدنيين العُزل والأبرياء، الذين يشاركون بشكل شعبي و سلمي في مسيرات تطالب بالحرية والعدالة والحق في الحياة الآمنة والكريمة.

وقالت الهيئة: "إن بقاء قادة الاحتلال دون محاسبة ودون محاكمة يعني مزيداً من الإرهاب ومزيداً من القتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما يسببه من أزمه إنسانية وحياتية وثقتها عشرات التقارير الأممية والحقوقية".

وجددت الهيئة، تأكيدها على استمرار هذه المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقق أهدافها، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل؛ لوقف قناصة الاحتلال عن قتل المشاركين في المسيرات شرق القطاع.

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