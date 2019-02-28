شؤون فلسطينية

أبو سيف: كوادر فتح ما زالوا في سجون الأجهزة الأمنية بغزة

أبو سيف: كوادر فتح ما زالوا في سجون الأجهزة الأمنية بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (فتح): إن مجموعة من كوادرنا لا تزال في سجون حركة حماس على خلفية الهبة الشعبية الداعمة للرئيس محمود عباس، مطلع الأسبوع الجاري.

وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إنه تم الإفراج عن بعض القيادات والكوادر، وكانوا قد تعرضوا للتعذيب، وبعضهم خرج مباشرة إلي المستشفيات، لتلقي العلاج.

وأضاف أبو سيف، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "مازال أربعة حتى اللحظة لم يفرج عنهم، نشكر جهود الفصائل التي حاولت وبذلت جهداً كبيراً نقدره في ذلك، لكن أبناءنا في هذه الظروف الصعبة مازالوا يعذبون ويحرمون من عوائلهم  لا لشيء إلا لأنهم خرجوا ليقولوا لزعيم الأمة وربان السفينة، نحن معك في كل مواقفك البطولية"، وفق البيان.

وتابع: "يعتقلون لأنهم خرجوا نصرة للقدس، ورفضاً للاستيطان ودفاعاً عن حق العودة، ورفضاً لـ (صفقة القرن) ودفاعاً عن الأسرى في وجه القرصنة الإسرائيلية، المواقف التي يقاتل من أجلها الرئيس في وجه إدارة ترامب، ودولة الاحتلال".

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