فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في "الأردن" بسبب الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
جرفت أمطار الخميس الغزيرة، عدداً من السيارات في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمّان.
وأظهر مقطع فيديو وفق "خبرني"، غرق بعض السيارات وسط تجمع كبير للمياه، فيما أظهرت مقاطع أخرى تجمعات مشابهة في عدد من المناطق، بينما تؤكد أمانة عمّان، أنها تعمل بحالة الطوارئ القصوى.
جرفت أمطار الخميس الغزيرة، عدداً من السيارات في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمّان.
وأظهر مقطع فيديو وفق "خبرني"، غرق بعض السيارات وسط تجمع كبير للمياه، فيما أظهرت مقاطع أخرى تجمعات مشابهة في عدد من المناطق، بينما تؤكد أمانة عمّان، أنها تعمل بحالة الطوارئ القصوى.
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