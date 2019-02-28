فتاة يتيمة تُناشد الرئيس إكمال حلمها في دراسة "طب الأسنان

ناشدت السيدة سعدية محمد سليم شعث من سكان خانيونس، الرئيس عباس مساعدتها في تعليم ابنتها.





وجاء في مناشدة السيدة التي وصلت "دنيا الوطن": "انا المواطنة سعدية، أحمل هوية رقمها : 907280654





أتقدم لسيادتكم وعلى أمل ورجاء بمساعدتي في تعليم ابنتي التي تتعلم في جامعة الازهر - كلية طب الاسنان - سنة أولى فصل ثاني، حيث أنني معيلة لأسرة عددها 7 أفراد بعد وفاة زوجي عام 2005، وأبنائي يتامى ولا معيل لهم وإنني اتقاضى راتب شئون اجتماعية، لكنها لا تلبي رغبة ابنتي في تعلم طب الاسنان والحاصلة في الثانوية العامة على معدل 95% .





ليس لي أي دخل، ولا أستلم أي مساعدات لأكمل تعليمها، وأناشد الرئيس والأب الحنون أن يساعدني في تعليم ابنتي "وردة يحيى ابراهيم شعت" لإكمال دراستها في جامعة الأزهر أو إعفائها من رسوم الجامعة، وكلي أمل ورجاء من سيادتك لمساعدتي ودمت لمساعدة المحتاجين ودمت ذخرا للوطن والمواطنين ونحن مع السيادة الشرعية لفخامتكم ودمتم".





للتواصل / 0599015836



رام الله - دنيا الوطن