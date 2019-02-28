شاهد أجواء المخفض بـ"الضفة الغربية".. وهذا ما فعلته الشرطة

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جانب من الاجواء
رام الله - دنيا الوطن
تحت شعار الشرطة في قلب المنخفض؛ لخدمة المواطن، أعلنت الشرطة منذ أمس جاهزيتها لاستقبال المنخفض الجوي، واستنفرت الشرطة بمختلف محافظات الوطن، بعد وضع خطة عمل استعداداً لتقديم المساعدة والنجدة للمواطنين، وتنظيم الحركة المرورية، وإزالة العوائق من الشوارع أمام المركبات. 

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبتوجيهات من قيادة الشرطة، تم رفع الجاهزية والاستعداد في كافة مديريات الشرطة، وتشكيل غرف العمليات المشتركة لدعم وإسناد الدفاع المدني والبلديات؛ لمساعدة المواطنين في الأحوال الجوية المتوقعة، وعملت الشرطة على تكثيف دورياتها في المفترقات والطرقات والأحياء السكنية ومراكز التسوق لحفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم، وإزالة أي عوائق مرورية. 

كما تلقت الشرطة، عشرات اتصالات الاستغاثة، خاصة في محافظتي رام الله ونابلس، وتوجهت الشرطة برفقة الدفاع المدني وطواقم البلديات لمساعدة المستغيثين وحمايتهم.  

وفي محافظة أريحا، أغلقت الشرطة، جسر كتف الواد، بسبب ارتفاع منسوب المياه، وانهيار التربة على جانبيه، وتم إخلاء بعض المنازل المجاورة له من قبل طواقم الدفاع المدني. 

وتناشد الشرطة السائقين بضرورة استخدام سرعة منخفضة، وترك مسافة كافية بين المركبات أثناء السير على الطريق، وعدم استعمال الفرامل بشكل مفاجئ، وتجنب الأماكن المنحدرة والأودية، خوفاً من الانزلاق والسيول، والاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 في حال حدوث أي طارئ.









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