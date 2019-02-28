الحمد الله يبحث مع المانحين تداعيات اقتطاع إسرائيل لجزء من الضرائب

بحث رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، مع مانحين تداعيات اقتطاع إسرائيل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.





كما أطلع الحمد الله، المانحين خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين، ومستجدات الوضع الراهن، وتداعيات قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.





واستعرض الحمد الله، خلال الاجتماع مستجدات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية في فلسطين في ظل المعيقات الإسرائيلية، والجهود المبذولة لزيادة الناتج المحلي الفلسطيني، والاعتماد على المنتج الوطني، وتخفيض استيراد المنتجات الإسرائيلية، بالإضافة إلى خفض نسبة البطالة من خلال التوجه نحو التعليم التقني، نظراً لحاجة السوق.





وتعقيباً على سن إسرائيل قانون الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال: إن الرئيس محمود عباس، وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون من أجل إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي، نظراً للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لهذا البروتوكول.





وشدد الحمد الله، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل؛ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين والمقدسات في القدس والخليل، والاقتحامات اليومية، خاصة للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن