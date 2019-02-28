إسرائيل تُعلّق على تقرير الأمم المتحدة بشأن غزة: يدعو لمزيد من الاحتجاجات

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضها للتقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، وقتل المدنيين في قطاع غزة.



وقال القائم بأعمال الخارجية الإسرائيلية "يسرائيل كاتس": "إسرائيل ترفض التقرير، وهو معادٍ ومنحاز ضد إسرائيل، وهو مسرحية عبثية، وتمت كتابة هذا التقرير ممن يفتقرون لفهم المسائل الأمنية".وأضاف كاتس، وفق قناة (كان) الإسرائيلية: "لا يجوز لأي طرف أن يحرمنا من حقنا في الدفاع عن النفس"، لافتاً إلى أن التقرير يحث أهل غزة على الاحتجاجات عند الحدود.