الوزير الحساينة يُعلن البدء بإعادة إعمار برج المجمع الإيطالي

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد محمد الحساينة، في مؤتمر صحفي، عن البدء بمشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي، الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث سيتم طرح العطاء الخاص بتنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة.وتقدم الوزير الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، بالشكر للحكومة الإيطالية على دعمها لأبناء شعبنا الفلسطيني.وأوضح الوزير الحساينة، أن مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة (16.5 مليون يورو) شملت إعادة ترميم البنايات المتضررة بشكل جزئي في حي الندى شمال القطاع، كما يجري العمل في تنفيذ مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إنشاء (111) وحدة سكنية والبنية التحتية والموقع العام لحي الندى، وكذلك إعادة تأهيل البنايات المتبقية بالإضافة إلى إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي بغزة.كما تحدث الوزير الحساينة عن بدء صرف دفعة مالية بقيمة (1.5) مليون دولار مخصصة لعدد (60) منشأة صناعية متضررة، وعدد (167) دفيئة زراعية، وذلك عبر المنحة الكويتية.وبين الوزير، أن الوزارة شرعت مؤخراً بإعادة إعمار (700) وحدة سكنية بالتنسيق مع وكالة الغوث (أونروا)، وتبلغ قيمة المنحن (7 ملايين دولار المنحة الألمانية (KFW)، و(10) ملايين دولار من الصندوق السعودي، كما يجري العمل في إعادة إعمار (200) وحدة سكنية بالتنسيق مع (UNDP) ممولة من الصندوق السعودي، وإدارة البنك الإسلامي للتنمية.