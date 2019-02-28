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شؤون فلسطينية

صرف رواتب المتقاعدين المدنيين كاملةً عبر الصراف الآلي والبنوك

صرف رواتب المتقاعدين المدنيين كاملةً عبر الصراف الآلي والبنوك
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
بدأت البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، ظهر اليوم الخميس، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين بالضفة والقطاع.

وقالت مصادر بنكية لـ "دنيا الوطن"، إن الحوالة المالية والكشوفات وصلت إلى البنوك ظهر اليوم، وبدأت البنوك بصرف الرواتب عبر الصراف الآلي، وفروعها المنتشرة بمحافظات الوطن.

وحسب تلك المصادر، فإن رواتب المتقاعدين المدنيين صرفت كاملةً بدون أي خصومات، حيث لم تتأثر تلك الرواتب بالأزمة المالية، التي تعانيها السلطة الفلسطينية، بسبب أموال المقاصة.

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