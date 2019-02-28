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دولي

النهر الروسي يبتلع 2000 منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

النهر الروسي يبتلع 2000 منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
غمرت المياه صباح اليوم الخميس، نحو 2000 منزل ومبنى شركة، إثر فيضان نهر بولاية كاليفورنيا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعرضت لهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة (أسوشييتد برس): إن فيضان "النهر الروسي"، شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الشمالية، الخميس، تسبب بغرق نحو 2000 منزل ومبنى لشركات عاملة في المدينة.

وأوضحت، أن ارتفاع المياه التي داهمت المنازل في المنطقة، وصل نحو ثمانية أقدام، فيما لم تتحدث الوكالة عن ضحايا بسبب الفضيان.

وقالت المتحدثة باسم مقاطعة سونوما، بريانا خان: إن "النهر الروسي" غمر مناطق، غويرنفيل، ومناطق قريبة من مونتي ريو المجاورة، والتي حولتها إلى ما يشبه "الجزر" بسبب مياه الفيضان.

وسجل فيضان النهر أعلى مستوياته منذ حوالي 25 سنة، ووصل ارتفاع المياه داخل المباني المغمورة وعلى الطرقات نحو 8 أقدام (2.44 متراً)، مما دفع السكان إلى استخدام القوارب، بدلاً من السيارات للتنقل.

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