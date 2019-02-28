بعد التقرير الأممي بشأن غزة.. الرئاسة تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري

رام الله - دنيا الوطنرحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة، حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب، ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.وأكدت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن هذا التقرير، يؤكد ما قلناه دائماً، بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.وقالت الرئاسة، المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية، التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة، وفق ما أوردت وكالة (وفا).وختمت الرئاسة تصريحها بالقول: "إنه آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، وألا تبقى دولة فوق القانون".