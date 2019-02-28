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شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: عمليات القتل الإسرائيلية بغزة يجب رفعها للجنائية الدولية

الأمم المتحدة: عمليات القتل الإسرائيلية بغزة يجب رفعها للجنائية الدولية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018، فيما رفضت إسرائيل التحقيق ووصفته بـ "المنحاز".

وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سانتياغو كانتون: إن "الجنود الإسرائيليين، ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وتُشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".

وقالت اللجنة: إن "قناصة عسكريين، أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات".

وأضافت أنها "وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد، أن القناصة الإسرائيليين، أطلقوا النار على صحفيين، وعاملين صحيين، وأطفال، وأشخاص ذوي إعاقة".

كما قال المحققون: إن هناك أسباباً منطقية، تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين، قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديداً وشيكاً".

ورفض فريق الأمم المتحدة، تأكيدات إسرائيل، أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية، وقال التقرير: إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة".

وأضاف التقرير، أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة، أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية".

وقالت اللجنة: إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا، وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.

واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات من دون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير: إن "السلطات الإسرائيلية، لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة؛ لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".

من جانبها، رفضت إسرائيل نتائج التحقيق ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز"، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، كاتس في بيان "إسرائيل ترفض التقرير رفضاً تاماً".

وكان "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، أوصى في جلسة خاصة مساء الجمعة 18-5-2018، بفتح تحقيق دولي مستقل، ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 آذار/ مارس الماضي.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتاً ومعارضة 2 وامتناع 14، قراراً يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.

يذكر، أن هذه هي المرة الثالثة، التي يقرّر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة؛ لتقصي الحقائق بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال، ضد قطاع غزة.

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