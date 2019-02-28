عاجل

  • الشرطه تغلق جسرا رئيسيا في مدينة اريحا بسبب ارتفاع شديد لمنسوب المياه وانهيارات التربه

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة المهندسين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير جودة العمل

وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة المهندسين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير جودة العمل
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، ونقيب المهندسين جلال الدبيك، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات تطوير جودة العمل الهندسي، ودعم المنتج الوطني، وتحسين جودته من خلال توصيفه في المشاريع الهندسية، والتدريب والتشغيل للمهندسين في قطاع الصناعة.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر الوزارة، إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات منها: دعم المنتج الوطني الفلسطيني، وتحسين جودته من خلال توفير الظروف الملائمة لذلك، فتح آفاق عمل للكوادر الهندسية الفلسطينية في القطاع الصناعي، تطوير قدرات المهندسين في شتى التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريب متخصصة، تحاكي احتياجات القطاع الصناعي بهدف الإرتقاء به، بالإضافة إلى احتضان ورعاية المشاريع الريادية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

وأكدت عودة خلال مراسم التوقيع، أن للمذكرة أهدافاً خاصة، تتمثل في دعم المنتجات الوطنية، وخاصة تلك المرتبطة بالأعمال الهندسية المختلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر رعاية معرض دائم للمنتجات الوطنية في مقر مجمع النقابا المهنية، مشيرة إلى أن الاتفاقية، ستمكن الطرفين من التعاون في مجال تطوير إجراءات اعتماد المختبرات ذات العلاقة بالقطاعين الإنشائي والصناعي، بهدف تحسين جودة الفحوصات المتعلقة بهذين القطاعين.

وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون وتنفيذ نشاطات تتعلق بدعم المنتجات الوطنية المرتبطة بالأعمال الهندسية المختلفة، من خلال إدماج المهندسين في التخصصات الصناعية، بهدف تحسين ظروف ومواصفات وجودة المنتج أو الخدمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن البدء بإعداد الكود الفلسطيني للبناء يحتاج إلى مساهمة فاعلة من قبل نقابة المهندسين، مما سينعكس إيجاباً على جودة المباني المستخدمة من قبل المواطن الفلسطيني.

بدوره، قال الدبيك: إن هذه المذكرة، تشكل أرضية مشتركة للعمل معاً ومع الجهات الأخرى المحلية والعربية والدولية؛ لتعزيز هذا النوع من الأنشطة والفعاليات، مشيراً إلى أنه ولغاية تنفيذ المذكرة، سيتم تشكيل لجنة توجيهية، تضم أعضاء من كلا الطرفين تعمل على متابعة تنفيذ ما يرد في هذه المذكرة من بنود وأحكام، وإبرام التعاقدات والاتفاقيات اللازمة؛ لتنفيذ مضمونها.

أخبار ذات صلة

فتاة يتيمة تُناشد الرئيس إكمال حلمها في دراسة &#34;طب الأسنان

فتاة يتيمة تُناشد الرئيس إكمال حلمها في دراسة "طب الأسنان

شاهد أجواء المخفض بـ&#34;الضفة الغربية&#34;.. وهذا ما فعلته الشرطة

شاهد أجواء المخفض بـ"الضفة الغربية".. وهذا ما فعلته الشرطة

الحمد الله يبحث مع المانحين تداعيات اقتطاع إسرائيل لجزء من الضرائب

الحمد الله يبحث مع المانحين تداعيات اقتطاع إسرائيل لجزء من الضرائب

عريقات: ترامب وكوشنير يخوضان حملة انتخابية لنتيناهو

عريقات: ترامب وكوشنير يخوضان حملة انتخابية لنتيناهو

الوزير الحساينة يُعلن البدء بإعادة إعمار برج المجمع الإيطالي

الوزير الحساينة يُعلن البدء بإعادة إعمار برج المجمع الإيطالي

برسالة لنظيره الفرنسي.. الرئيس عباس يُطالب بإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية

برسالة لنظيره الفرنسي.. الرئيس عباس يُطالب بإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية

صرف رواتب المتقاعدين المدنيين كاملةً عبر الصراف الآلي والبنوك

صرف رواتب المتقاعدين المدنيين كاملةً عبر الصراف الآلي والبنوك

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له حول رواتب موظفي غزة باجتماعات روسيا

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له حول رواتب موظفي غزة باجتماعات روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

فتاة يتيمة تُناشد الرئيس إكمال حلمها في دراسة &#34;طب الأسنان

فتاة يتيمة تُناشد الرئيس إكمال حلمها في دراسة "طب الأسنان

شاهد أجواء المخفض بـ&#34;الضفة الغربية&#34;.. وهذا ما فعلته الشرطة

شاهد أجواء المخفض بـ"الضفة الغربية".. وهذا ما فعلته الشرطة

عريقات: ترامب وكوشنير يخوضان حملة انتخابية لنتيناهو

عريقات: ترامب وكوشنير يخوضان حملة انتخابية لنتيناهو

الوزير الحساينة يُعلن البدء بإعادة إعمار برج المجمع الإيطالي

الوزير الحساينة يُعلن البدء بإعادة إعمار برج المجمع الإيطالي

أبو هولي: لم يُسجل لمنظمة التحرير أنها ارتبطت بمصالح إقليمية

أبو هولي: لم يُسجل لمنظمة التحرير أنها ارتبطت بمصالح إقليمية

وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة المهندسين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير جودة العمل

وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة المهندسين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير جودة العمل

جمعية الهلال الأحمر في القدس تُكرّم الوزير قطامي

جمعية الهلال الأحمر في القدس تُكرّم الوزير قطامي

وفد من الوكالة الألمانية للتعاون يزور صندوق التشغيل لبحث عدة مشاريع

وفد من الوكالة الألمانية للتعاون يزور صندوق التشغيل لبحث عدة مشاريع

منوعات

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد &#34;سبا&#34; البحر الميت

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد "سبا" البحر الميت

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث &#34;محطة مصر&#34; بكلمات مؤثرة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث "محطة مصر" بكلمات مؤثرة

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: &#34;أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه&#34;

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: "أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه"

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

عربي

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

شاهد: &#34;كنت بتخانق مع زميلي&#34;.. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مصدر عراقي يكشف تفاصيل نقل زوجة وأطفال البغدادي

مصدر عراقي يكشف تفاصيل نقل زوجة وأطفال البغدادي