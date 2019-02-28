شاهد: الفيضانات تُغرق شوارع الضفة والقدس و123 حالة إطفاء وإنقاذ











رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني مع 123 حالة إطفاء وإنقاذ منذ دخول المنخفض، وحتى ظهر اليوم الخميس 28/2/2019.وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن طواقم الدفاع المدني وبالتعاون مع الشركاء من الأجهزة الأمنية والوزارات والبلديات، تعاملت مع عشرات التدخلات المختلفة لمساعدة المواطنين.وأوضح التقرير، أن معظم هذه التدخلات، كانت تصريف مياه من الطرق والمنازل والمحلات التجارية، حيث تدخلت الطواقم بما يزيد عن 81 حالة تصريف.وأضاف التقرير، أنه تم التعامل مع فتح طرق مغلقة، بسبب تجمع المياه في معظم محافظات الوطن، وتمت إعادة فتحها أمام المركبات والمواطنين.كما وتسببت الرياح القوية في التعامل مع 20 تدخل تساقط أجسام على الطرق من أعمدة ولوحات إعلانية وغيرها، وسحب 10 مركبات عالقة في تجمعات المياه.هذا، ويهيب الدفاع المدني بالمواطنين لعدم المغامرة بالدخول بمركباتهم في تجمعات المياه، والالتزام بإرشادات الدفاع المدني.