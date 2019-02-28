جمعية الهلال الأحمر في القدس تُكرّم الوزير قطامي





وقدم صبري درع وفاء وتقدير للوزير قطامي، خلال احتفال حضره جمع غفير من أبناء العاصمة.





ومن جانبه شكر قطامي جمعية الهلال الأحمر فرع القدس، مشيداً بالدور المهم الذي تنفذه كمؤسسة وطنية رائدة في مجال العمل الطبي.





وأكد على أهمية وضرورة تواصل الدعم العربي والإسلامي حفاظاً على مكانة مؤسساتنا الفلسطينية في القدس الشرقية، انسجاماً مع خطة الحكومة الفلسطينية الهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وفي المقدمة مدينة القدس الشريف، بهدف تعزيز صمود المواطنين، وقدرتهم على مواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة من حملات استيطانية لفرض الأمر الواقع عليها، ومحاولة عزل المدينة المقدسة عن جغرافية دولة فلسطين.





من جانبه، أشار صبري إلى أن الجمعية تأسست كجزء من البرنامج الوطني عام 1951، بهدف تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية والإنسانية للمحتاجين والفقراء من أهالي مدينة القدس الشريف، وتهدف الجمعية على الدوام لتقديم أفضل الخدمات التخصصية لسكان المدينة، معبراً عن شكره وتقديره لقطامي على دعمه السخي للجمعية، تقديراً لعملها الدؤوب في خدمة المواطن الفلسطيني، كما ثمن دعم الصناديق العربية والإسلامية للمؤسسات الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنكرمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فرع القدس، اليوم الخميس، ممثلة برئيسها الدكتور عبد الله صبري، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، لعمله الدؤوب وجهوده المتواصلة في دعم المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشريف، وخاصة القطاع الصحي، وذلك في سبيل تسهيل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المقدسي.