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شؤون فلسطينية

وفد من الوكالة الألمانية للتعاون يزور صندوق التشغيل لبحث عدة مشاريع

وفد من الوكالة الألمانية للتعاون يزور صندوق التشغيل لبحث عدة مشاريع
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد رفيع من الوكالة الألمانية للتعاون (giz) مقر الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في قطاع غزة.

وضم الوفد كلاً من كنوب هايك، مديرة البرامج في الوكالة، وفاطمة عصفور، مستشارة التنمية، وحازم المشهراوي، مستشار الوكالة لبرنامج التعليم والتدريب المهني والتقني للتشغيل، حيث كان في استقباله نائب المدير التنفيذي للصندوق، المهندس محمد أبو زعيتر، الذي استعرض وطاقم الصندوق، أهداف وخطط الصندوق والمشاريع التي ينفذها. 

واطلع أبو زعيتر، الوفد الزائر على أبرز المشاريع التي ينفذها الصندوق لصالح فئة الشباب والخريجين، ودورها في رفد هذه الشريحة ومساعدتها في إنشاء المشاريع وتمويلها. 

استعرض أبو زعيتر الجهود الذي يبذلها الصندوق لتنفيذ رؤية وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور مأمون أبو شهلا، للتنمية، والتي تقوم على تجنيد مليار دولار لضمان تنفيذ وإنشاء 70 ألف مشروع صغير خلال السنوات المقبلة. 

وقال أبو زعيتر: إن فلسفة ورؤية وزير العمل تقوم على تزويد الشباب والكوادر الراغبة في إنشاء المشاريع بالتدريب اللازم، وتوفير الدعم اللوجستي، ومن ثم منحه التمويل اللازم من خلال مشاريع الإقراض الميسر، الذي ينفذها الصندوق بالشراكة مع عدد من البنوك وشركات الإقراض، والجهات الصديقة والمانحة. 

كما تطرق أبو زعيتر إلى إنشاء مكاتب شباك الخدمات الموحد (One Stop Shop)، مؤكداً أن الفكرة والهدف من إنشاء هذه المكاتب، هي تقديم الخدمات الفنية وخدمات الأعمال للرياديين والخريجين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصغيرة. 

وقال: إن "الصندوق" أنشأ عشرة مكاتب في مظلات القطاع الخاص، ومؤسسات العمال والمرأة؛ لضمان تحديد الاحتياجات القطاعية، وتوجيه إنشاء هذه المشاريع للقطاعات الواعدة.  

وأوضح أبو زعيتر، أن هذه الخدمات تعتبر جزءاً من خدمات الصندوق التي يقدمها، مشيراً إلى نية الصندوق التوسع في عمل مكاتب (OSS) بحيث تشمل التمهير للخريجين، وتقديم خدمات التوجيه المهني، وتعديل المسار المهني. 

وأكد أبو زعيتر، أن الصندوق يعمل بخطط موحدة في كافة محافظات الوطن، ومن خلال مجلس إدارة برئاسة وزير العمل، وإدارة تنفيذية واحدة.

من جانبه، استعرض رباح المصري، مدير خدمات الأعمال في غزة، آلية عمل هذه المكاتب بدءاً من مساعدة الخريجين في إنشاء فكرة المشروع من خلال بنك المشاريع، وصولاً إلى المتابعة وتقديم الدعم اللازم بعد تنفيذ المشروع، وتقديم التسهيلات الخاصة بتسجيل المشاريع، وغيرها من الخدمات الأخرى.

من جانبه، أبدى الوفد الألماني، إعجابه بتجربة عمل الصندوق، واعتبرت كنوب، أن هذه التجربة جديرة بالاحترام والتقدير.

وعبرت كنوب عن أملها وثقتها بالعمل مع "الصندوق" خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في مجال التشغيل في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه في هذا المجال.

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