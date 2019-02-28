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شؤون فلسطينية

الأتيرة: كل محاولات الاحتلال لقلب الحقائق لن تثنينا عن الحفاظ على آثارنا

الأتيرة: كل محاولات الاحتلال لقلب الحقائق لن تثنينا عن الحفاظ على آثارنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيسة سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، أن كل المحاولات لقلب الحقائق من قبل سلطات الاحتلال بخصوص الأماكن السياحية والموروث الطبيعي الفلسطيني والترويج بأنها إسرائيلية لن تثنينا عن الاستمرار بالحفاظ عليه.

وأوضحت الأتيرة في حديث لإذاعة "(صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن ما تقوم به سلطة جودة البيئة من مشاريع ومخططات للحفاظ على هذا الموروث الفلسطيني، عبر أدلة ولوحات إرشادية للأماكن السياحية.

وأكدت الأتيرة الاستمرار في تنظيم مسارات سياحية وأنشطة أخرى، والضغط بهذا الجانب من خلال الاتفاقيات الدولية؛ لفضح ممارسات الاحتلال، منوهة إلى وجود بعثة من الأمم المتحدة في فلسطين حالياً، من أجل إعداد تقرير حول البيئة والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق البيئة في فلسطين.

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