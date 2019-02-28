شؤون فلسطينية

رضوان: الاحتلال يُحاول زرع الخوف واليأس في صفوف أبناء شعبنا

رضوان: الاحتلال يُحاول زرع الخوف واليأس في صفوف أبناء شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) رائد رضوان: إن الاحتلال يحاول مُنذ مجيئه زرع الخوف واليأس في صفوف أبناء شعبنا، من خلال تصعيد الإجراءات القمعية، ومنها استهداف الكوادر الفتحاوية بالاعتقال، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله، وإنما ستزيده صلابة وصموداً.

وأكد رضوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن استهداف سلطات الاحتلال للكوادر الفتحاوية، هو جزء من الحرب الشاملة، التي تقودها إسرائيل، ومن ورائها الإدارة الأمريكية، التي تتهم حركة فتح بالتحريض، وذلك في سياق تسابق اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست على حساب الدم 
الفلسطيني.

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