فتح: عائلات أسر الشهداء والأسرى أولوية والعقوبات لن تزيدنا إلا عزيمة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (فتح)، أن عائلات أسر الشهداء والأسرى، أولوية قصوى، ومسؤولية وطنية وأخلاقية، ولن نقبل من قريب أو بعيد أن نتخلى عنهم مطلقاً، وأن ما يتوفر من مال، سيكون أولاً لهم ومن ثم البقية إن توفر.وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي: إننا مقبلون على مرحلة صعبة، وإن إسرائيل قررت تجويع الأطفال من خلال حجز الأموال الفلسطينية، وإن سرقة وقرصنة أموالنا من شأنه تأجيج الأوضاع، وإن دولة الاحتلال وحدها من يتحمل مسؤولية ونتائج أفعالها.وأعاد القواسمي التأكيد على الموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية من أننا لن نغير موقفنا، مما يسمى بـ (صفقة العار الصهيو- أمريكية) مهما عظمت الضغوطات والعقوبات، ولن نستلم أموالنا ناقصة سنتاً واحداً، وأن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا عزيمة وإرادة.