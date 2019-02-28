غرينبلات مهاجماً عريقات: يخدع الفلسطينيين ولا يعرف شيئاً عن خطتنا للسلام

رام الله - دنيا الوطن

هاجم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.







وقال غرينبلات، في تغريدة له عبر (تويتر): "وصف صائب عريقات، جهود سلام إدارة ترامب بأنها نظام فصل عنصري مع غيتوهات للفلسطينيين".



وأضاف غرينبلات، موجهاً حديثه لعريقات: "صائب، مع الأسف تستمر في خداع الفلسطينيين، لا تعرف شيئًا عن محتويات خطتنا، وتكهناتك ليست مفيدة".





واستدرك غرينبلات: "بل على العكس، إنها تضر بالشعب الفلسطيني وآفاق السلام"، متساءئاً: "ما الذي تتمناه بالتحديد مع هذه التكهنات؟".