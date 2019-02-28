حراك مصري جديد بملف التهدئة.. ووفد أمني يصل غزة الأسبوع المقبل

خاص دنيا الوطن



كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، عن حراك مصري جديد بملف التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية، والذي يجري بوساطة القاهرة، والأمم المتحدة.





وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ "دنيا الوطن"، إن وفداً أمنياً مصرياً، سيزور قطاع غزة الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل تحريك المياه الراكدة بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.





وأوضحت المصادر، أن مصر ستبدأ بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ تفاهمات التهدئة الأخيرة، مشيرةً إلى أن الوفد، سيعقد سلسلة اجتماعات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة بهذا الشأن.