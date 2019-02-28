لماذا اعتقلت إسرائيل القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى؟

رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعاد اعتقال القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، زكريا الزبيدي، بسبب عودته للعمل ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.





وقالت القناة، نقلاً عن جهاز الشاباك الإسرائيلي، إن اعتقال الزبيدي، تم خلال تحضيرات لتنفيذ عمل مسلح ضد إسرائيل.





من ناحيته، قال الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، عبر (توتير): "عودة زكريا للعمل ضد إسرائيل أمر خطير، ويدور الحديث عن مقاتل يشغل منصب عضو مجلس ثوري في حركة (فتح) وهو على علاقة بشخصية قيادية في حركة فتح، والسؤول، هل كان تنسيقاً أمنياً؟، هل تم تسليمه على يد أجهزة الأمن الفلسطينية؟ حركة فتح مُلزمة بمحاربة الإرهاب، وهل الرئيس عباس يعلم؟"، وفق قوله.



واعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي، ومحامي هيئة شؤون الأسرى، طارق برغوث، خلال اقتحامه مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.وكان الزبيدي في السابق، من أبرز نشطاء كتائب شهداء الأقصى (خلايا مسلحة محسوبة على حركة فتح)، وحصل على عفو إسرائيلي عام 2007 بعد أن أعلن تخليه عن حمل السلاح.