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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تدين محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة مساعدة "المقاومة"

الجهاد الإسلامي تدين محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة مساعدة "المقاومة"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة العمل على مساعدة المقاومة التي تتصدى للارهاب "الصهيوني" في فلسطين. 

وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: المقاومة ليست تهمة ، بل هي شرف وفخر لكل من يدعمها ويساندها . 

ووجهت الجهاد الإسلامي التحية للشعب الليبي المؤيد للحق الفلسطيني والمساند للقضية العادلة، مطالبة السلطات في ليبيا بالافراج الفوري عن الفلسطينيين الأربعة.

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