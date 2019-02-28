الجهاد الإسلامي تدين محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة مساعدة "المقاومة"
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة العمل على مساعدة المقاومة التي تتصدى للارهاب "الصهيوني" في فلسطين.
وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: المقاومة ليست تهمة ، بل هي شرف وفخر لكل من يدعمها ويساندها .
ووجهت الجهاد الإسلامي التحية للشعب الليبي المؤيد للحق الفلسطيني والمساند للقضية العادلة، مطالبة السلطات في ليبيا بالافراج الفوري عن الفلسطينيين الأربعة.
أدانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة العمل على مساعدة المقاومة التي تتصدى للارهاب "الصهيوني" في فلسطين.
وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: المقاومة ليست تهمة ، بل هي شرف وفخر لكل من يدعمها ويساندها .
ووجهت الجهاد الإسلامي التحية للشعب الليبي المؤيد للحق الفلسطيني والمساند للقضية العادلة، مطالبة السلطات في ليبيا بالافراج الفوري عن الفلسطينيين الأربعة.
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