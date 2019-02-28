فصائل المقاومة: لن نترك الأسرى وحدهم في مواجهة القمع الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة الفلسطينية: إن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة، مشددةً على أنها لن تترك الأسرى وحدهم في مواجهة قوات القمع الإسرائيلية في السجون.وأكدت الفصائل في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم الخميس، أن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم المتصاعدة بحقهم.وطالبت الجهات العربية والدولية والمؤسسات الأممية، أن تقف عند مسؤولياتها في لجم الإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا، داعيةً للضغط عليه لرفع الحصار الظالم عن غزة.وأكدت الفصائل على استمرار الحراك المتواصل في مسيرات العودة وكسر الحصار، بكافة أشكالها وأدواتها السلمية، مشيرةً إلى أن يوم 30 آذار/ مارس المقبل، سيكون يوماً مشهوداً في تاريخ شعبنا، وستدخل المسيرة عامها الثاني بكل قوة، حتى تحقيق كافة أهدافها.ودعت جماهير شعبنا في محافظات غزة، للحشد والمشاركة في الجمعة المقبلة في مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة "باب الرحمة" نصرة ودفاعاً عن المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة المقدسة.وحيّت الفصائل جماهير شعبنا المنتفضة في المدينة المقدسة دفاعاً عن باب الرحمة والمسجد الأقصى، وندعو للاحتشاد والرباط في الأقصى، وتصعيد الانتفاضة في وجه هذا المحتل، وتفعيل كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال على كافة خطوط التماس.