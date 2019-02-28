الحزب الجمهوري الأمريكي يستعد لإقامة مؤتمر له في القدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (إٍسرائيل هيوم)، إن ممثلي الحزب الجمهوري خارج الولايات المتحدة، يستعدون لتنظيم مؤتمر للحزب في إسرائيل، والذي من المخطط إقامته ما بين 28 حتى 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في مدينة القدس.









وأضاف تسل، في الرسالة الموجهة لرئيس البلدية: "من المتوقع أن يكون المؤتمر الأول من نوعه ونحن لا يمكننا التفكير بمكان أفضل من القدس"، لافتاً إلى أن المؤتمر المقترح سيعرض التحالف الذي لا يمكن زعزعته بين الولايات المتحدة وإسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل، مارك تسل، قدم رسالة لرئيس بلدية القدس، باسم ممثلي مؤتمر الحزب عن الموضوع، قال فيها: إن المؤتمر سينشغل بمواضيع سياسية، وأن المنظمين سيقومون بدعوة ممثلين عن إدارة ترامب.وتابع: "إن القرار بعقد القمة في القدس هو استمرارية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل"، منوهاً إلى أن موعدها اختير حتى يكون قريباً من بداية الحملة للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة المقامة في عام 2020.ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس بلدية القدس موشيه ليئون، أعرب عن رغبة إيجابية بإجراء المؤتمر في القدس، تلبية لطلب تسل، حيث إن مؤتمر الكونغرس الجمهوري، خارج الولايات المتحدة يضم ممثلين من 62 دولة.