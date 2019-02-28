المالكي يلتقي ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية، د. رياض المالكي، مع ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف، خلال أعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، حيث قدم لها التهنئة على منصبها الجديد.وأشار المالكي إلى وضع المأساوي، وحالة حقوق الإنسان المتردية في فلسطين، بسبب اكتفاء العالم بالبيانات والتصريحات بدلاً عن الفعل الجاد لإنهاء الاستعمار الإسرائيلي، ومنظومة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتلال الذي أصبح احتلالاً دائماً، وتحول إلى استعمار بفعل منح الإدارة الأمريكية الحصانة والإفلات من العقاب لإسرائيل وأدواتها الاستعمارية المتمثلة بقوات الاحتلال والمستوطنين، كما تطرق إلى الأوضاع في غزة، وعدم اكتراث المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض لأكثر من 13 عاماً، واستخدام بعض الدول لمصطلحات مرفوضه كتخفيف الحصار، وليس إزالته، أو تحسين الحالة الإنسانية، متناسين الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا في غزة.في نفس الوقت، وضع المالكي المفوضة السامية في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يحدث هناك من جرائم حرب مستمرة، مؤكداً على ضرورة أن تتدخل المفوضة السامية في مواجهة الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً الأطفال، مشدداً على العقوبات الجماعية، وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات مستمرة من اقتحامات متواصله للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، وشرطة الاحتلال الخاصة، وما يحصل في باب الرحمة، واعتقالات طالت محافظ القدس، وفعاليات دينية وطنية من المدينة المقدسة القدس.وفي الختام، طالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وكذلك العمل على نشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات.بدورها، عبرت المفوضة السامية عن اهتمامها بكل هذه التفاصيل، ووعدت بمتابعتها ضمن مهامها، وأنها تولي اهتماماً لما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.