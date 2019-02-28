متى يشتد المنخفض الجوي في قطاع غزة؟

قال الخبير في مجال الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد: إن المنخفض الجوي، الذي يضرب فلسطين سيشتد في قطاع غزة بعد ساعات الظهر.







وأوضح أبو أسعد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الأمطار ستبدأ بالهطول في مدن قطاع غزة بشكل متفرق بعد ساعات ظهر اليوم الخميس، لافتاً إلى أن المنخفض سيكون في ذروته.







وأضاف أبو أسعد: "تبقى الأجواء تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، والمصاحبة للمنخفض الجوي الشديد، وتسقط أمطار غزيرة على مناطق الضفة الغربية، وتصل الأمطار بعد الظهيرة جنوب البلاد".





وأضاف: "الأمطار في المناطق الجنوبية سيصاحبها عواصف رعدية شديدة، والرياح تكون شديدة ما بين غربية وشمالية غربية نشطة، وقد تصل في بعض الهبات لـ 80 كم/ ساعة".





ولفت أبو أسعد، إلى أن غداً سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار بشكل ضعيف على مختلف المناطق.





وبين أن السبت، سيكون هناك أمطار متوقعة على مختلفة المناطق، مشيراً إلى أن كمية الأمطار في قطاع غزة ستكون الأقل.

خاص دنيا الوطن