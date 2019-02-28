دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

رام الله - دنيا الوطن

احتفظت دول عربية وإسرائيل، على وجودها في تصنيف البلدان الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وتقديماً للاختراعات، وذلك ضمن تصنيف "بلومبرغ" للابتكار لعام 2019، على الرغم من المنافسة الشديدة مع ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي.







وتعتبر كل من دول إسرائيل ورومانيا وتايلند، أكثر الدول المستفيدة من التصنيف الجديد، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في التنصيف العالمي للموقع.

شهد التصنيف السنوي، الذي يصدره الموقع الأمريكي لعام 2019، عودة الولايات المتحدة لقائمة العشرة الأوائل لتقفز للمرتبة الثامنة، متقدمة ثلاثة مراكز، فيما حافظت كوريا الجنوبية على صدارة العالم.فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته ألمانيا في مجال البحث العلمي إلا أنها احتلت المرتبة الثانية في التصنيف برصيد 87.30 نقطة متقدمة مركزين، ومتأخرة بفارق بسيط عن كوريا الجنوبية التي بحوزتها 87.38 نقطة.ويعتمد الموقع في تصنيفه الذي يصدره للسنة السابعة على التوالي على جملة من المعايير والأسس، آخذاً بالاعتبار الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي لكل بلد.فدخلت إسرائيل قائمة الدول الخمس الأوائل متقدمة خمسة مراكز لتحتل المرتبة الخامسة في التصنيف، كما تقدمت رومانيا ستة مراكز لتقفز من المرتبة الـ 29 إلى المرتبة 35، كذلك الأمر تايلاند التي تقدمت من المرتبة الـ 45 إلى المرتبة الـ 40.في الوقت الذي خسرت فيه السويد خمسة مراكز، وتراجعت للمرتبة السابعة، كذلك الأمر مع أوكرانيا التي خسرت سبعة مراكز لتحتل المرتبة 53.وعربياً حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترتيبها في المركز الـ 46 عالمياً والأولى عربياً، لتحل تونس خلفها في المرتبة الثانية عربياً، والـ 52 عالمياً فاقدة لـ 9 مراكز في التصنيف.كما حافظت كل من دول الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، على ترتيبها في التصنيف العالمي في المراكز 55 و57 و65 على التوالي.