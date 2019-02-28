شؤون فلسطينية

التشيك تُؤكد التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن مدينة القدس المحتلة

التشيك تُؤكد التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن مدينة القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير خارجية التشيك، توماش بيتريتشيك، في رسالة إلى رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، التزام جمهورية التشيك التام، تجاه القضية الفلسطينية، بما أقرته الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، من قرارات ذات صلة بمدينة القدس، واحترام قرارات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها حل الدولتين، استناداً للمفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأشار وزير الخارجية، إلى إن جمهورية التشيك، تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية التشيك والدول العربية.

وجاءت رسالة الوزير بيتريتشيك، رداً على رسالة السلمي، بشأن رفض البرلمان العربي، تصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، بتعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس.

وكان رئيس البرلمان العربي، قد طالب في رسالته من الحكومة التشيكية، عدم نقل سفارة التشيك إلى القدس، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني، القائم لمدينة القدس المحتلة.

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