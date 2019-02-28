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شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف سائق قطار محطة مصر في رمسيس، علاء فتحي، جانباً من ملابسات الحادث، الذي وقع أمس الأربعاء، وأودى بحياة عشرات المصريين وإصابة آخرين.

وقال فتحي، في لقاء تلفزيوني، إنه من الواضح، أن يد سرعات الجرار، تأثرت بسبب اصطدام الجرار بآخر، وبالتالي تم نقل السرعات بشكل متسارع إلى أن وصل إلى سرعة كبيرة.

وأضاف: "أنا مقصر وأتحمل الإهمال، وكان من المفترض أن اتخذ إجراءات معينة، ولكنني لم أفعلها، ومعرفتش أتصرف"، مضيفاً: "كنت بتخانق مع زميلي".

وأشار فتحي إلى أنه يعمل بمحطة قطار مصر منذ أكثر من 25 عاماً، وحاصل على دبلوم صنايع ويقيم بالمنوفية، موجهاً رسالة لذوي القتلى لمسامحته على الخطأ.

 

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