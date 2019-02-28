شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف في أسعار المنتج خلال شهر كانون الثاني

الإحصاء: انخفاض طفيف في أسعار المنتج خلال شهر كانون الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء المركزي: إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة مع شهر كانون أول 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.07 خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة ﺒ 100.10 خلال شهر كانون أول 2018 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.17%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.51 خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بـ 100.69 خلال شهر كانون أول 2018 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 100.02 خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة ﺒ 100.04 خلال شهر كانون أول 2018 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
 
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار    0.19%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 1.53%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 2.04%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بمقدار 1.41%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.28%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.  

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.25%، وأسعار صناعة المجوهرات والأصناف المتصلة بنسبة 2.42%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 1.59%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.04%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.98%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 2.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 0.91%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.81%، وأسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.49%.

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