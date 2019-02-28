الاحتلال يُبعد مقدسياً ومعلمة وحارساً عن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية، المواطن المقدسي نضال بدر الزغير (50 عاماً) عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 شهور.وكانت قوات الاحتلال، استدعت الزغير، أمس، للتحقيق في مركز القشلة بباب الخليل في البلدة القديمة بالقدس، وسلمته قرار الإبعاد قبل إخلاء سبيله.وبإبعاد الزغير، يصبح الرابع في إخوته المبعدين عن الأقصى، حيث أبعد شقيقيه حمزة وإيهاب يوم الجمعة الماضي لمدة أسبوعين، فيما أبعد الاحتلال في وقت سابق شقيقهم رائد، وهو موظف بلجنة الإعمار بدائرة الأوقاف، عن المسجد الأقصى 6 شهور، قضى منها 4 شهور.في السياق ذاته، أفرجت سلطات الاحتلال ليلة أمس عن حارس المسجد الأقصى علي حمد، وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة خمسة أيام، علماً أن الاحتلال اعتقله أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط.كما سلمت سلطات الاحتلال المعلمة المقدسية خديجة خويص، قرار إبعاد جديد عن المسجد الأقصى لستة شهور تبدأ من تاريخ 22/8/2019.