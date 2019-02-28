الأسرى في سجون الاحتلال يقررون حل التنظيمات

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني: إن الأسرى في سجون الاحتلال، قرروا حل التنظيمات، ورفع مستوى المواجهة مع قوات الاحتلال.ومن شأن هذا القرار، أن يشكل ضغطاً على قوات الاحتلال في السجون، وهو يعني أن التنظيمات لن تتحمل أي مسؤولية عن أي مواجهة، قد تحدث بين الأسرى كأفراد وبين إدارة المعتقل.