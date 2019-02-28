أبو بكر: الاحتلال يُضَيّق الخناق على المقدسيين بشكل غير مسبوق

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس: إن سياسة الاحتلال المتواصلة بتضييق الخناق على أهالي القدس، تتصاعد بشكل خطير وممنهج، لتطال البشر والحجر على حد سواء.وأضاف أبو بكر، "أن الساسة الإسرائيليين، يمارسون كل سبل البطش والقمع بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ومن بينهم الأسرى في السجون، كوسيلة لرفع أسهمهم الانتخابية في الكنيست الإسرائيلي على حساب أوجاع الشعب الفلسطينيومقدساته".وشدد على "أن الاحتلال يتعمد استهداف القدس والمقدسيين من خلال تدنيس المقدسات، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، واعتقال الشبان والنساء، وإبعاد السكان، وغيرها من إجراءات لما لها من مكانة خاصة ومقدسة للكل الفلسطيني".أقوال أبو بكر تلك جاءت، خلال زيارته ووفد من الهيئة مساء امس، الأسير عبد الرحمن محمد خليل محمود (39 عاماً) من قرية العيساوية شرق القدس، بعد 17 عاماً في الأسر بشكل متواصل.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أفرجت عن الأسير محمود ظهر أول أمس، من (سجن النقب الصحراوي)، بشرط الإبعاد عن قريته العيساوية إلى مدينة أريحا لمدة ثلاثة أيام، حتى قامت باعتقاله مرة أخرى على الطريق المؤدي إلى أريحا، حيث اعترضت أكثر من 10 جيبات تابعة لمخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي طريق الأسير محمود وعائلته وأصدقائه، وفتشت كافة المركبات ودقق بهوياتهم، ثم قامت باعتقال الأسير المحرر وشقيقه محمود ونجل شقيقته محمد ناصر محمود، وحولتهم لمركز شرطة الاحتلال في القدس، ليفرج عنهم عصر أمس، بشرط جديد وهو إبعاد الأسير المحرر عبد الرحمن عن العيساوية لمدة عشرة أيام.