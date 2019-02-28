صحيفة: مصر صارحت "هنية" وأعادته لـ"غزة" بخفي حُنَيِن.. والاخير يؤكد "الأكثر أهمية"

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن نتائج المباحثات هذه المرة مع مصر بشأن ملف المفقودين الأربعة هي الأكثر أهمية.في ذات السياق، نقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" في عددها الصادر اليوم الخميس، عن مصادر في حركة حماس، قولها، "إن رئيس المكتب السياسي بالحركة إسماعيل هنية عاد إلى غزة خالي الوفاض، بلا مختطفي الحركة، وبلا جولة خارجية، وبلا تقدم في ملف المصالحة، وبلا اتفاقات تحسّن الوضع الاقتصادي، أو حتى بكهرباء مصرية للقطاع".وفق المصادر، لم يقدّم المصريون سوى الوعود، شارحين للحركة وجود ضغوط أمريكية تحول دون جولة خارجية لهنية، فضلاً عن رفض القاهرة أي وساطة من غيرها في الملف الفلسطيني عامة، وغزة خاصة.ولفتت إلى، أن مصر لن تستطيع الاتفاق على خطة لتحسين الوضع في القطاع قبل تبلور الخطة الأمريكية المسماة "صفقة القرن" بصورة نهائية.ووصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، إلى قطاع غزة بعد مباحثات أجراها في القاهرة، واستمرت نحو ثلاثة أسابيع.يذكر، أنه في يوم الأربعاء 19 آب/ أغسطس 2015، قام مجهولون مسلحون، بإيقاف حافلة الترحيلات المصرية، وكانت تقل مسافرين فلسطينيين في محافظة شمال سيناء، واختطفوا أربعة شبان (ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة) في سابقة هي الأولى من نوعها، تعرض فيها مسافرون فلسطينيون للاختطاف، وقاموا باقتياد المسافرين المختطفين إلى جهة مجهولة.