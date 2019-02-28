شاهد لحظة الإفراج عن المُناضلة "خالدة جرار"

























رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن القيادية في الجبهة الشعبية المُناضلة خالدة جرار، وذلك بعد قضاء 20 شهرًا في الاعتقال الإداري".وكانت مصادر، قد أعلنت، أنّه سيتم الإفراج عن المُناضلة جرّار من حاجز الجلمة شمال جنين، وستتوجه بعد ذلك لزيارة ضريح والدها، الذي توفي أثناء اعتقالها في المقبرة الشرقية في مدينة نابلس.وسيتم استقبال المُحررة جرار، مساء اليوم الخميس، في قاعة الكاثوليك في رام الله، ويستمر الاستقبال يومي الجمعة والسبت من 4- 10 مساء في نفس القاعة.